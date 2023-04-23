Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

A) Everst'in zirvesine tırmanan ilk kişidir.

B) Everst'i tırmanırken ölen ilk kişidir.

C) Everest Dağı'na paraşütle inen ilk kişidir.

D) Everst Dağı'nı hiç görmemiştir.

CEVAP: D