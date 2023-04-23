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    • 23.04.2023 21:40
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    • 23.04.2023 21:43
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    Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı başladı. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde sorulan bir soru izleyicileri yine ekran başına kilitledi Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur? Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin. İşte binlerce kişinin merak ettiği o soru!

    takvim.com.tr
    Dünya’nın en yüksek dağı olan Everest’e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

    Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?

    A) Everst'in zirvesine tırmanan ilk kişidir.

    B) Everst'i tırmanırken ölen ilk kişidir.

    C) Everest Dağı'na paraşütle inen ilk kişidir.

    D) Everst Dağı'nı hiç görmemiştir.

    CEVAP: D

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