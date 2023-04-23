23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum. "sözleriyle başkanlık eden kimdir?



A) Ankara mebusu Mustafa Kemal Paşa

B) Edirne mebusu Kazım Karabekir Paşa

C) Sinop Mebusu Şerif Bey

D) İstanbul mebusu Adnan Bey

CEVAP: C