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    • 23.04.2023 21:46
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    • 23.04.2023 21:48
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    23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı başladı. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde sorulan bir soru izleyicileri yine ekran başına kilitledi Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin. İşte binlerce kişinin merak ettiği o soru!

    takvim.com.tr
    23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk oturumuna ... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum sözleriyle başkanlık eden kimdir?

    23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum. "sözleriyle başkanlık eden kimdir?


    A) Ankara mebusu Mustafa Kemal Paşa

    B) Edirne mebusu Kazım Karabekir Paşa

    C) Sinop Mebusu Şerif Bey

    D) İstanbul mebusu Adnan Bey

    CEVAP: C

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    Haberler Televizyon 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?
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