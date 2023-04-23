Fizikte hangisi güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Fizikte hangisi güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?

A) KUANTUM FİZİĞİ

B) MERKEZKAÇ KUVVETİ

C) ELEKTROMANYETİZMA

D) SEVGİ

CEVAP: C