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    • 23.04.2023 21:24
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    • 23.04.2023 21:28
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    Fizikte hangisi güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı başladı. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde sorulan bir soru izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Fizikte hangisi güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir? sorusu aratılıyor. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin. İşte binlerce kişinin merak ettiği o soru!

    takvim.com.tr
    Fizikte hangisi güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?

    Fizikte hangisi güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Fizikte hangisi güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?

    A) KUANTUM FİZİĞİ

    B) MERKEZKAÇ KUVVETİ

    C) ELEKTROMANYETİZMA

    D) SEVGİ

    CEVAP: C

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    Haberler Televizyon Fizikte hangisi güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?
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