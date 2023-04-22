GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! 21 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta KİM ELENDİ? 2023 Gelinim Mutfakta BİLEZİKLERİ KİM ALDI, KAZANDI?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bugün heyecan devam ediyor. Hatice stüdyoda talihsiz bir kaza geçirdiği için yarışmada bugün tadım, yorum, puanlamada yer alamadı. Şok eden vedada elenen isim fenomen yarışmacılardan Miyase oldu. Miyase'nin ayrılığı stüdyoda şaşkınlık yarattı. Ancak Hatice son dakikada sağlığı nedeniyle yarışmadan çekilmek istediğini ve Miyase'nin kalması gerektiğini söyledi. Hatice üç hafta bacağını alçıda kalacağı için yarışmaya ara verme talebinde bulundu. Yönetmenlerin değerlendirmesinin ardından alınan karar doğrultusunda Hatice ve kayınvalidesi Hüsniye Karabulut'un bu isteği kabul edildi. Hatice yarışmada bir süre sağlık sebebiyle olmayacak.