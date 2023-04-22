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    • 22.04.2023 09:49
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    • 22.04.2023 09:49
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    GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! 21 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta KİM ELENDİ? 2023 Gelinim Mutfakta BİLEZİKLERİ KİM ALDI, KAZANDI?

    Hafta boyunca en yüksek puanı alarak elenmemek ve bilezikleri almak için mücadele eden yarışmacılar büyük bir heyecanla takip ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu ve tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    21 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı başladı. Programın takipçileri ise Gelinim Mutfakta kazananı kim oldu sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, 21 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte detaylar...

    GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

    Haftanın son gününde çeyrek altını kazanan gelin Hatice oldu.

    Hatice'nin sağlık durumundan dolayı stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Haftanın birincisi olarak tam 7 altın bileziği kazanan gelin 85 puanla Hatice oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da bugün heyecan devam ediyor. Hatice stüdyoda talihsiz bir kaza geçirdiği için yarışmada bugün tadım, yorum, puanlamada yer alamadı. Şok eden vedada elenen isim fenomen yarışmacılardan Miyase oldu. Miyase'nin ayrılığı stüdyoda şaşkınlık yarattı. Ancak Hatice son dakikada sağlığı nedeniyle yarışmadan çekilmek istediğini ve Miyase'nin kalması gerektiğini söyledi. Hatice üç hafta bacağını alçıda kalacağı için yarışmaya ara verme talebinde bulundu. Yönetmenlerin değerlendirmesinin ardından alınan karar doğrultusunda Hatice ve kayınvalidesi Hüsniye Karabulut'un bu isteği kabul edildi. Hatice yarışmada bir süre sağlık sebebiyle olmayacak.

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

        HATİCE- 85

        MERVE ADALI- 61

        MERVE TEKİN- 60

        MİYASE- 57
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        Haberler Televizyon GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! 21 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta KİM ELENDİ? 2023 Gelinim Mutfakta BİLEZİKLERİ KİM ALDI, KAZANDI?
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