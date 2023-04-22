GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! 21 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta KİM ELENDİ? 2023 Gelinim Mutfakta BİLEZİKLERİ KİM ALDI, KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı başladı. Programın takipçileri ise Gelinim Mutfakta kazananı kim oldu sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, 21 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?
Haftanın son gününde çeyrek altını kazanan gelin Hatice oldu.
Hatice'nin sağlık durumundan dolayı stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Haftanın birincisi olarak tam 7 altın bileziği kazanan gelin 85 puanla Hatice oldu.