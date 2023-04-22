FİNAL PUAN DURUMU! 21 Nisan 2023 YEMEKTEYİZ bu haftanın kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı kim sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 21 Nisan Cuma günü final bölümüyle ekranlara gelen program hakkında araştırmalar hızlandı. Cuma günü haftanın finali ile 50 bin TL'lik büyük ödülü ile haftanın kazananı belli oldu. Peki, Zuhal Topal Yemekteyiz kazananı kim? İşte detaylar...