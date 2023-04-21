Bugün Yalı Çapkını dizisi var mı? 21 Nisan 2023 Cuma TV YAYIN AKIŞI! Ramazan Bayramı 1. gün Yalı Çapkını yayınlanacak mı?

YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider. Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır.

Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur. Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.