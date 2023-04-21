Bugün Yalı Çapkını dizisi var mı? 21 Nisan 2023 Cuma TV YAYIN AKIŞI! Ramazan Bayramı 1. gün Yalı Çapkını yayınlanacak mı?

Yalı Çapkını 29. bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 21 Nisan Cuma yayın akışı ve tüm merak edilenler...
YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni ve bayram özel 29. bölümüyle ekrana gelecek.
YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider. Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır.
Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur. Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.