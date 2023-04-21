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    • 21.04.2023 18:17
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    • 21.04.2023 18:18
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    Bugün Yalı Çapkını dizisi var mı? 21 Nisan 2023 Cuma TV YAYIN AKIŞI! Ramazan Bayramı 1. gün Yalı Çapkını yayınlanacak mı?

    Yalı Çapkını bu akşam var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Ramazan Bayramı dolayısıyla bu akşam hangi dizilerin olduğu araştırılıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1 gibi kanallarda da sevilen dizilerin yer alıp almayacağı merak edildi. Peki, bu akşam Yalı Çapkını var mı? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bugün Yalı Çapkını dizisi var mı?

    Yalı Çapkını 29. bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 21 Nisan Cuma yayın akışı ve tüm merak edilenler...

    YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

    Yalı Çapkını dizisi bu akşam yeni ve bayram özel 29. bölümüyle ekrana gelecek.

    YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider. Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır.

    Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur. Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Asi
        09:00 Neler Oluyor Hayatta
        11:00 Yaprak Dökümü
        12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
        13:00 Gelinim Mutfakta
        16:00 Aşk ve Umut
        17:00 Hicran
        18:40 Kanal D Ana Haber
        20:00 Yıldız De Bana
        23:15 Kutsal Damacana (Yerli Sinema )
        01:15 Kutsal Damacana

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar İle Bugün
        09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
        16:00 Toprak İle Fidan
        17:00 Söz
        18:15 Star Ana Haber
        19:00 Yalı Çapkını (Özel bölüm)
        20:00 Yalı Çapkını
        00:15 Çöp Adam

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri
        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
        10:00 Ateş Kuşları
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Mutfak Bahane
        16:00 Esra Erol'da
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Ateş Kuşları (Tekrar)
        23:45 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema )
        02:00 Aldatmak

            SHOW TV YAYIN AKIŞI

            06:00 Bir Şansım Olsa
            08:30 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah
            10:30 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir
            12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
            15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
            18:45 Show Ana Haber
            20:00 Güldür Güldür Show
            20:47 RTÜK Belgesel
            00:00 Aile

            TRT 1 YAYIN AKIŞI

            07:20 Kuşlarla Yolculuk
            10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
            15:35 Gönül Dağı
            19:00 Ana Haber
            19:55 İddiaların Aksine
            20:00 Geleceğin Rotası (Yerli Sinema )
            21:35 Bayram Havası (Yerli Sinema )
            23:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
            02:40 Gönül Dağı

            TV8 YAYIN AKIŞI

            07:15 8'de Sağlık
            08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
            11:15 Survivor 2023
            12:15 Survivor Panaroma
            15:00 Canım Annem
            16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
            20:00 Survivor 2023
            22:15 Tuzak
            02:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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            Haberler Televizyon Bugün Yalı Çapkını dizisi var mı? 21 Nisan 2023 Cuma TV YAYIN AKIŞI! Ramazan Bayramı 1. gün Yalı Çapkını yayınlanacak mı?
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