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    • Televizyon
    • 22.04.2023 09:38
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    • 22.04.2023 09:38
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    Ateş Kuşları 13. son bölüm TEK PARÇA, FULL HD izle! ATV, Youtube... Ateş Kuşları ATV izle!

    ATV ekranlarında zleyiciyle buluşacak Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 13. bölüm...

    takvim.com.tr
    Ateş Kuşları 13. bölüm izle!

    Ateş Kuşları 13. bölüm heyecanla bekleniyor. ATV'nin sevilen dizisi için geri sayım başladı. İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi isimlerin yer aldığı yapım için araştırmalar hızlandı. Dizinin 13. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

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    ATEŞ KUŞLARI 13. BÖLÜM KONUSU

    Sabit'in Gülayşe'yi kaybetmenin acısıyla kendini bir kamyonun önüne atması her şeyi değiştirir. Ateş Kuşları'nın büyük öfkesi, Hacer'in hem onları hem de geçmişi anlamak için bir adım atmasına sebep olur.

        ÇATAL, BABASI OLDUĞUNU BARBAROS'A SÖYLEYECEK Mİ?

        Barbaros'un Menderes'i keşfetmesiyle panikleyen Çatal, Barbaros'a oğlu olduğunu söylemeyi kafasına koyar.

        GÜLAYŞE, BARBAROS'UN POLİS OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!

        Gülayşe'nin zamansız aşk ilanıyla sarsılan Barbaros, Gülayşe'ye yalan söylemeye devam etmeye dayanamaz ve ona gerçekleri anlatmaya başlar. İlk adım, polis olduğunu söylemektir.

        SABİT HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRECEK

        Geçmişte Köksüzler, şimdi Ateş Kuşları hem hüzünle hem sevinçle yoğrulmuş bir bayramı yaşarken, Sabit hepsini şaşkına çevirir.
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 13. son bölüm TEK PARÇA, FULL HD izle! ATV, Youtube... Ateş Kuşları ATV izle!
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