Perşembenin galibi Aldatmak! Bakın zirveye yerleşen Aldatmak 27. bölümde neler olmuş...

Ozan yaptığı planla Tolga'yı ikna ederek Oltan'ı alt etmek için harekete geçti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Ozan büyük bir tehlike atlattı. Ozan'ın vurulması sonucu hastanede Tarık'la karşılaşan Güzide onu kovdu. Ozan'ın başına gelenlerle ilgili kafasında şüpheler oluşan Oltan ise bu olayı sorgulamaya başladı.