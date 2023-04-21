Perşembenin galibi Aldatmak! Bakın zirveye yerleşen Aldatmak 27. bölümde neler olmuş...

Aldatmak yirmi yedinci bölümü ile reytinglerde %4,86 reyting ve %13,53 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.
27. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Güzide'nin hamlesinden sonra Tarık ve Yeşim ilişkisi yeniden kopma noktasına geldi. Tarık, kendisine ilaç verenin Yeşim olduğundan şüphelenmeye başlasa da Yeşim bu durumu inkar ederek Tarık'ı ikna ettiğini düşündü.
Tarık, Yeşimleri Zeliş'in evine bıraktı. Öfkesine bir türlü hakim olamayan Yeşim, Öykü'nün düşmesini fırsat bilip Tarık'ın ev kiralaması için ısrarlarını sürdürünce Tarık, Öykü'yü yanına alıp Yeşim'i arkasında bıraktı.