20 Nisan 2023 Aldatmak 27. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD izle! ALDATMAK 27. bölüm!

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 27. bölümüyle yine herkesi ekran başına kitleyecek olan yapım için araştırmalar hızlandı.
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ALDATMAK 27. BÖLÜM KONUSU
Güzide tarafından uğradıkları ağır yenilgi Tarık ve Yeşim'in kopmasına sebep olur. Tarık, Yeşim'i hayatından çıkarmaya çalışırken Yeşim ise fevri hareketleri yüzünden kendini bir kez daha tuzağa düşmüş halde bulmak üzeredir. Oylum dokuz ay sonra doğacak bir bebeğe ve anne olmaya kendini hazır hissetmemektedir.