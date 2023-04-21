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    • 21.04.2023 09:33
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    • 21.04.2023 09:33
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    20 Nisan 2023 Aldatmak 27. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD izle! ALDATMAK 27. bölüm!

    Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 27. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    takvim.com.tr
    Aldatmak 27. bölüm izle!

    Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 27. bölümüyle yine herkesi ekran başına kitleyecek olan yapım için araştırmalar hızlandı.

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    ALDATMAK 27. BÖLÜM KONUSU

    Güzide tarafından uğradıkları ağır yenilgi Tarık ve Yeşim'in kopmasına sebep olur. Tarık, Yeşim'i hayatından çıkarmaya çalışırken Yeşim ise fevri hareketleri yüzünden kendini bir kez daha tuzağa düşmüş halde bulmak üzeredir. Oylum dokuz ay sonra doğacak bir bebeğe ve anne olmaya kendini hazır hissetmemektedir.

        Çok zor bir zamanında yeniden yanında bulduğu Tolga ile duygusal bir an yaşar. Her şeyi yoluna koymak için bir hamle yapsa da bu kararının sonuçları onu dehşete düşürür. Oltan'ı alt etmek için kurduğu oyunda köşeye sıkışan Ozan, Tolga ile birlik olup yeni bir plan yapar. Ancak işler beklendiği gibi gitmez.
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        Haberler Televizyon 20 Nisan 2023 Aldatmak 27. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD izle! ALDATMAK 27. bölüm!
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