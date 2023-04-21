20 Nisan 2023 Aldatmak 27. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD izle! ALDATMAK 27. bölüm!

Çok zor bir zamanında yeniden yanında bulduğu Tolga ile duygusal bir an yaşar. Her şeyi yoluna koymak için bir hamle yapsa da bu kararının sonuçları onu dehşete düşürür. Oltan'ı alt etmek için kurduğu oyunda köşeye sıkışan Ozan, Tolga ile birlik olup yeni bir plan yapar. Ancak işler beklendiği gibi gitmez.