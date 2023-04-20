Sivasspor Trabzonspor maç sonucu: 4-1 (ÖZET)

Bu sonuçla puanını 34'e çıkartan Sivasspor, alt sıralardan uzaklaştı. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı. Nenad Bjelica, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta dört gol yiyen ilk yabancı teknik direktör oldu.