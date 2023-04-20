Sivasspor Trabzonspor maç sonucu: 4-1 (ÖZET)

Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica, takımının başında ilk maçına yenilgiyle başladı. İşte detaylar...
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 27 (pen) ve 58'de Samu Saiz, 37'de Erdoğan Yeşilyurt ve 90+3'te Caicedo kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 11. dakikada Markovic attı.
Bu sonuçla puanını 34'e çıkartan Sivasspor, alt sıralardan uzaklaştı. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı. Nenad Bjelica, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta dört gol yiyen ilk yabancı teknik direktör oldu.