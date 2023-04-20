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    • 20.04.2023 22:59
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    Sivasspor Trabzonspor maç sonucu: 4-1 (ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica, takımının başında ilk maçına yenilgiyle başladı.

    takvim.com.tr
    Sivasspor Trabzonspor maç sonucu: 4-1

    Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica, takımının başında ilk maçına yenilgiyle başladı. İşte detaylar...

    Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 27 (pen) ve 58'de Samu Saiz, 37'de Erdoğan Yeşilyurt ve 90+3'te Caicedo kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 11. dakikada Markovic attı.

    Bu sonuçla puanını 34'e çıkartan Sivasspor, alt sıralardan uzaklaştı. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı. Nenad Bjelica, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta dört gol yiyen ilk yabancı teknik direktör oldu.

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        Jens Stryger Larsen doğrudan kırmızı kart gördü. Sivasspor, 22. dakikada penaltı kazandı. Kırmızı kart gördüğü pozisyonda sakatlanan Larsen, sahadan sedyeyle çıkarıldı.

        Sivasspor'da sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James maçta forma giymedi. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları nedeniyle, Gbamin ile Bakasetas da kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.
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