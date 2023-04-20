Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 20.04.2023 12:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2023 12:28
    ABONE OL

    Usta oyuncu Yıldız Kültür Bir Küçük Gün Işığı’nda! Evdeki tüm dengeler değişiyor...

    Pazartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, sevilen dizi “Bir Küçük Gün Işığı”nın oyuncu kadrosuna deneyimli isim Yıldız Kültür katıldı. Usta oyuncunun sevilen dizide canlandıracağı rol de ortaya çıktı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Usta oyuncu Yıldız Kültür Bir Küçük Gün Işığı’nda!

    Ümran Ayaz'ın annesi Ayten karakteri ile beğeniyle izlenen dizinin kadrosuna giren Yıldız Kültür'ün gelişi evdeki dengeleri yine değiştirecek. Anne kız arasında yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu oldu.

    Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
    Haberler Televizyon Usta oyuncu Yıldız Kültür Bir Küçük Gün Işığı’nda! Evdeki tüm dengeler değişiyor...
        loading
        SON DAKİKA