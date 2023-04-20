Kuruluş Osman çarşamba gününün galibi!

'Kuruluş Osman' 122. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %6,42 reyting, %17,63 izlenme payı, AB kategorisinde %5,12 reyting, %16,11 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %5,55 reyting, %15,22 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
'Kuruluş Osman'ın 122. bölümünde; 'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün sonunda Nayman'ın, Yenişehir Konağı'nda çıkardığı yangın bölüme damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey ve Nayman'ın orduları savaşırken bir anda İlhanlı Devleti'nin Komutanı Bagatur, nökerleriyle birlikte geldi. Bagatur'un gelişi iki orduyu da durdurdu. Komutan Bagatur, Cengiz Han'ın mührünün kendisinde olduğunu ve Nayman'ın teslim olmasını söyledi. Mührün Bagatur'da olduğunu gören Nayman'ın nökerleri Bagatur'a biat etti. Tek başına kalan Nayman, mücadele etse de Bagatur tarafından tutuklanarak Tebriz'e götürülmek üzere yola çıktı.