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    • 19.04.2023 14:27
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    • 19.04.2023 14:27
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    Ateş Kuşları 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “O gözlerinin benim ailemin üzerinden çek!”

    İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbar), Görkem Sevindik (Ali) gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları’nın 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın yeni bölüm fragmanına Ali’nin “O gözlerinin benim ailemin üzerinden çek!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 13. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “O gözlerinin benim ailemin üzerinden çek!”

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Sabit'in Gülayşe'yi kaybetmenin acısıyla kendini bir kamyonun önüne atması her şeyi değiştirir. Ateş Kuşları'nın büyük öfkesi, Hacer'in hem onları hem de geçmişi anlamak için bir adım atmasına sebep olur.

    ÇATAL, BABASI OLDUĞUNU BARBAROS'A SÖYLEYECEK Mİ?
    Barbaros'un Menderes'i keşfetmesiyle panikleyen Çatal, Barbaros'a oğlu olduğunu söylemeyi kafasına koyar.

    GÜLAYŞE, BARBAROS'UN POLİS OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!
    Gülayşe'nin zamansız aşk ilanıyla sarsılan Barbaros, Gülayşe'ye yalan söylemeye devam etmeye dayanamaz ve ona gerçekleri anlatmaya başlar. İlk adım, polis olduğunu söylemektir.

    SABİT HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRECEK
    Geçmişte Köksüzler, şimdi Ateş Kuşları hem hüzünle hem sevinçle yoğrulmuş bir bayramı yaşarken, Sabit hepsini şaşkına çevirir.

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    Haberler Televizyon Ateş Kuşları 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “O gözlerinin benim ailemin üzerinden çek!”
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