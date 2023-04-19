Ateş Kuşları 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “O gözlerinin benim ailemin üzerinden çek!”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sabit'in Gülayşe'yi kaybetmenin acısıyla kendini bir kamyonun önüne atması her şeyi değiştirir. Ateş Kuşları'nın büyük öfkesi, Hacer'in hem onları hem de geçmişi anlamak için bir adım atmasına sebep olur.

ÇATAL, BABASI OLDUĞUNU BARBAROS'A SÖYLEYECEK Mİ?

Barbaros'un Menderes'i keşfetmesiyle panikleyen Çatal, Barbaros'a oğlu olduğunu söylemeyi kafasına koyar.

GÜLAYŞE, BARBAROS'UN POLİS OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!

Gülayşe'nin zamansız aşk ilanıyla sarsılan Barbaros, Gülayşe'ye yalan söylemeye devam etmeye dayanamaz ve ona gerçekleri anlatmaya başlar. İlk adım, polis olduğunu söylemektir.

SABİT HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRECEK

Geçmişte Köksüzler, şimdi Ateş Kuşları hem hüzünle hem sevinçle yoğrulmuş bir bayramı yaşarken, Sabit hepsini şaşkına çevirir.