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    • Televizyon
    • 19.04.2023 14:18
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    • 19.04.2023 14:18
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    Aldatmak 27. bölümde beklenmedik karşılaşma! İşte Aldatmak yeni bölümden ipuçları...

    atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi “Aldatmak” perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Peki Aldatmak 27. Bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

    takvim.com.tr
    Beklenmedik karşılaşma!

    Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aldatmak'ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

    ALDATMAK 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Güzide tarafından uğradıkları ağır yenilgi Tarık ve Yeşim'in kopmasına sebep olur. Tarık, Yeşim'i hayatından çıkarmaya çalışırken Yeşim ise fevri hareketleri yüzünden kendini bir kez daha tuzağa düşmüş halde bulmak üzeredir.

    Oylum dokuz ay sonra doğacak bir bebeğe ve anne olmaya kendini hazır hissetmemektedir.

        Çok zor bir zamanında yeniden yanında bulduğu Tolga ile duygusal bir an yaşar. Her şeyi yoluna koymak için bir hamle yapsa da bu kararının sonuçları onu dehşete düşürür.

        Oltan'ı alt etmek için kurduğu oyunda köşeye sıkışan Ozan, Tolga ile birlik olup yeni bir plan yapar. Ancak işler beklendiği gibi gitmez.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 27. bölümde beklenmedik karşılaşma! İşte Aldatmak yeni bölümden ipuçları...
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