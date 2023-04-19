Aldatmak 27. bölümde beklenmedik karşılaşma! İşte Aldatmak yeni bölümden ipuçları...

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aldatmak'ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
ALDATMAK 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Güzide tarafından uğradıkları ağır yenilgi Tarık ve Yeşim'in kopmasına sebep olur. Tarık, Yeşim'i hayatından çıkarmaya çalışırken Yeşim ise fevri hareketleri yüzünden kendini bir kez daha tuzağa düşmüş halde bulmak üzeredir.
Oylum dokuz ay sonra doğacak bir bebeğe ve anne olmaya kendini hazır hissetmemektedir.