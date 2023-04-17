Kuruluş Osman 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Osman her şeyini kaybedecek!”

Hatunların geldiğini görüp şaşıran Alçiçek, aslında her şeyin Osman Bey ve Aktemur Bey arasında gerçekleştirilen bir oyun olduğunu öğrendi. Aktemur Bey, Alçiçek ve diğer hatunlar birlik olup Marmaracık Hisarı'nı Nayman'ın nökerlerinden geri aldılar.