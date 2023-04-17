Kuruluş Osman 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Osman her şeyini kaybedecek!”

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmanda İsmihan Sultan'ın "Osman her şeyini kaybedecek!" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
'Kuruluş Osman'da Marmaracık Hisarı'nın geri alınmasıyla Osman Bey ve Nayman karşılaşması bölüme damga vurdu. Dünkü bölümde Osman Bey, Aktemur'un Kargın Obası'nın postuna oturduğu haberini önceden bilmiyormuş gibi davranarak herkesin önünde Aktemur'u divandan kovdu.
Osman Bey; Aktemur'un Kargın Obası postuna oturmasını, İsmihan Sultan ve Nayman'ın kuracağı birliği ön gördüğü için bizzat istemişti. Osman Bey ve Aktemur'un oyunundan habersiz olan hatunlar ise Aktemur'un posta oturma kararına tepki göstermişti.
Aktemur Bey'in posta oturmasının ardından Bengi Hatun ilk vazifenin Öktem Bey'in emaneti olan Marmaracık Hisarı'nı geri almak olduğunu söyledi. Marmaracık Hisarı'nı geri almak için yola çıkan Aktemur Bey ve Alçiçek Hatun, ormanda hatunlarla karşılaştı.