Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 21.04.2023 19:29
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    • 21.04.2023 19:31
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    ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 21 Nisan 2023 | “Evli 4 çocuk babası oğlum, 3 yıl önce kayboldu” Mustafa Amca'nın feryadı...

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    takvim.com.tr
    Esra Erol | SON BÖLÜM İZLE

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE

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            Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 21 Nisan 2023 | “Evli 4 çocuk babası oğlum, 3 yıl önce kayboldu” Mustafa Amca'nın feryadı...
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