Bir Küçük Gün Işığı bu akşam YOK MU, neden yok? 17 Nisan ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 30. BÖLÜM ÖZETİ

Elif, Fırat'ın baba olacağını sandığı zaman ne kadar mutlu olduğunu görür. Bu haksızlığı ona yapmak istemez ve Fırat'tan uzaklaşmaya başlar. Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır.

Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar.