Bir Küçük Gün Işığı bu akşam YOK MU, neden yok? 17 Nisan ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. ATV'nin Pazartesi yayın akışına göre Bir Küçük Gün Işığı dizisinin bugünkü yayın saati değişti. İşte detaylar...
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 30. bölümü 17 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 22:00'da ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Bu akşam saat 20:00'da ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel programı yayınlanacak.
17 NİSAN 2023 ATV YAYIN AKIŞI!
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da