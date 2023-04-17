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    • 17.04.2023 17:37
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    • 17.04.2023 17:37
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    Bir Küçük Gün Işığı bu akşam YOK MU, neden yok? 17 Nisan ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ATV'nin fenomen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu merakla araştırılmaya başlandı. Her Pazartesi izleyicisiyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölüm tarihi ve saati sorgulanıyor. İşte 17 Nisan 2023 ATV yayın akışı! Peki Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yok mu, neden yok?

    Bir Küçük Gün Işığı bu akşam YOK MU, neden yok?

    NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. ATV'nin Pazartesi yayın akışına göre Bir Küçük Gün Işığı dizisinin bugünkü yayın saati değişti. İşte detaylar...

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 30. bölümü 17 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 22:00'da ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Bu akşam saat 20:00'da ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel programı yayınlanacak.

    17 NİSAN 2023 ATV YAYIN AKIŞI!

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 Atv Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

        18:45 ATV Ana Haber

        19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel

        22:00 Bir Küçük Gün Işığı (Yeni Bölüm)

        BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 30. BÖLÜM ÖZETİ

        Elif, Fırat'ın baba olacağını sandığı zaman ne kadar mutlu olduğunu görür. Bu haksızlığı ona yapmak istemez ve Fırat'tan uzaklaşmaya başlar. Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır.

        Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar.

        Evlenme teklif edemediği ve hala ilk günkü kadar aşık olduğu için kapattığı restoranda, Elif'e evlenme teklif edip her şeye yeniden başlamak ister. Elif, Fırat'ın aşkına direnemez. Bu sırada Dila, Sinan'la ilişkisini ilerletir.

        Sinan'ı yemeğe çağırır. Elif'in evinde, Elif'in kıyafetleriyle Sinan'ı karşılarken Ümran, Dila'nın bir şeyler çevirdiğinden kuşkulanmaya başlar.

        Sude, Fırat'a verdiği ultrason görüntüsüyle Elif'e aralarındaki engeli tekrar hatırlatır. Elif, Fırat için ondan vazgeçmek zorundadır. Fırat her şeyden habersiz Elif'i beklerken Elif boşanma davası açmak için avukatına gider.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Karmod
        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı bu akşam YOK MU, neden yok? 17 Nisan ATV yayın akışı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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