Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.04.2023 08:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2023 08:30
    ABONE OL

    YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 28. bölüm izle kesintisiz, full HD!

    Yalı Çapkını 28. bölüm hakkında aramalar hız kazandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Yalı Çapkını dizisi bu akşam 28. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde, Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır. Abidin, işi bıraktığını ve Ferit'le olanları Suna'ya anlatır ve ona evlenme teklif eder. İşte yeni bölüm detayları haberimizde...

    takvim.com.tr
    YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM SON BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını 28. bölüm hakkında aramalar hız kazandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Yalı Çapkını dizisi bu akşam 28. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde, Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır. Abidin, işi bıraktığını ve Ferit'le olanları Suna'ya anlatır ve ona evlenme teklif eder. İşte yeni bölüm detayları haberimizde...

    YALI ÇAPKINI 28. YENİ VE SON BÖLÜM İZLE!

    https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

    YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

    Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır.

    Abidin, işi bıraktığını ve Ferit'le olanları Suna'ya anlatır ve ona evlenme teklif eder.

    Ferit'ten sonra Seyran da Suna ile Abidin'i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık'ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider.

    Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran'ı ise bir sürpriz beklemektedir.

    Halis Ağa'nın Kazım'a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder.

    Ferit'i ise birden fazla tehlike beklemektedir.

        SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        Yalı Çapkını'nda Kazım'dan Ferit'e tokat! "Bu oyunu boz Seyran"

        Evden çıkarken Gülgün'le karşılan Seyran, "Oğlunuz ona verdiğiniz sözler yüzünden bu hakkı kendinde görüyor. Lüften benden değil, ondan hesap sorun" dedi.

        SEYRAN, BABA EVİNDE

        Baba evine dönen Seyran, "Ferit'i bir daha görmek istemiyorum" dedi. Sonrasında da halasına ve annesine de durumu anlattı. İfakat'tan Seyran'ın gittiğini öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı aradı. Eve gelmeyeceğini söyleyen Seyran, "Torununuz sonunda bana el de kaldırdı" dedi.

        "KIZ MI ALDIK OYUNCAK BEBEK Mİ?"

        "Kız mı aldık, oyuncak bebek mi?" diye Kazım'a tepki gösteren Halis Ağa, "Eğer kızın akşama dönmezse senin de buraya dönmene gerek yok" ifadelerini kullandı.

        Eve giden Kazım, Seyran'ın yalıya gitmek istememesi üzerine ona şiddet uyguladı.

        FERİT, SEYRAN'A GİTTİ

        Akşam Seyran gelmeyince daha da sinirlenen Halis Ağa, Kazım'ın suratına telefonu kapattı. Sofrada gözyaşlarını tutamayan Ferit'e de kızan Korhan, "Benim torunum hiçbir kız için ağlayamaz" dedi.

        Yemek sonrası Seyran'a giden Ferit, onun ne istediğini sordu. Bunun üzerine Seyran asla yalıya dönmeyeceğini belirtti.

        Aynı anlarda Latif'e istifa etmek istediğini ifade eden Abidin, yalıyı terk etti.

        "BOŞANACAKSINIZ!"

        Zerrin'den sonra eve gelen Kazım, Seyran'a "Ayrılmak mı niyetin?" diye sordu.

        Seyran, "Kararlıyım" deyince de "Düşündüm, taşındım. Ferit'in seni düşürdüğü durum, Halis Ağa'nın bana sözleri canıma tak etti. Konu kapandı, boşanacaksınız" dedi.

        KAZIM'DAN HALİS KORHAN'A REST

        Halis Ağa'yı arayan ve onunla görüşmeye yalıya giden Kazım, Seyran'ın gelmek istemediğini, kızını ezdirmeyeceğini ifade etti.

        Kazım, Seyran'ı yollamayacağını söylerken damadına da hakaret etti. Bunun üzerine Ferit de "Kızını satmak mı adamlık?" deyince Kazım Ağa, ona tokat attı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Eksik prime emeklilik
        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 28. bölüm izle kesintisiz, full HD!
            loading
            SON DAKİKA