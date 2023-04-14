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    • 14.04.2023 22:32
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    • 14.04.2023 23:13
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    Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma! Hacer öz yeğeni Gülayşe ile tanıştı

    Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 12. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Hacer Eyüboğlu, handa Gülayşe ve Barbaros’la karşılaştı. Hacer, öz yeğeni Lara’yı gördüğü an tanıyıp fenalaştı.

    takvim.com.tr
    Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma!

    Ateş Kuşları'nın 12. Bölümünde; Hacer ve Hüma Eyüboğlu, Gülayşe'nin Lara olduğunu fark edip fenalaşırken, Barbaros ise Hacer'i mola yerini devletten kiralayan hayırsever olarak tanıttı.

    Barbaros, Hacerlerin yakınlarda iftar yaptığını ve hazır gelmişken Gülayşe ile tanışmalarını istediğini söyleyerek Hacer Eyüboğlu'nun asıl kimliğini gizledi.



    Gülayşe, yaptığı hayırlardan dolayı Hacer'e teşekkür ederek onun elini öptü.

    Hacer'i hayırsever olarak tanıyan Gülayşe, teşekkür amaçlı Hacer'i ve Hüma'yı mola yerine yemek yemeğe davet etti.

        Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 12. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



        PEKİ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI VE YAŞANACAK?
        Ateş Kuşları için yıllardır kaçtıkları en büyük korkularıyla yüzleşme zamanı gelip çatar. Gülayşe şimdi halası Hacer Eyüboğlu'nun karşısındadır. Hacer, yıllardır görmediği yeğeni Lara'nın gözlerinin içine bakmaktadır.

        Mercan ve Zıpkın'ın köşke girmek için çevirdiği tüm dolapları öğrenen Hacer, Gülayşe'yi babasına götürecek mi? Ateş Kuşları gerçekten Gülayşe'yi kaybetmekle karşı karşıyadır.

            Barbaros tüm bunlar yaşanırken Gülayşe'yi nasıl koruyacak? Geçmişte ise Köksüzler, Sabit'i bırakmazlar. Onu bir şekilde kurtarmayı başarırlar ancak bu kez Gülayşe asıl tehlikeyle karşı karşıyadır. Nizam Eyüboğlu kızına kavuşabilecek mi? Ateş Kuşları yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de atv'de.

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            Emlak Konut
            Haberler Televizyon Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma! Hacer öz yeğeni Gülayşe ile tanıştı
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