Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma! Hacer öz yeğeni Gülayşe ile tanıştı

Ateş Kuşları'nın 12. Bölümünde; Hacer ve Hüma Eyüboğlu, Gülayşe'nin Lara olduğunu fark edip fenalaşırken, Barbaros ise Hacer'i mola yerini devletten kiralayan hayırsever olarak tanıttı.
Barbaros, Hacerlerin yakınlarda iftar yaptığını ve hazır gelmişken Gülayşe ile tanışmalarını istediğini söyleyerek Hacer Eyüboğlu'nun asıl kimliğini gizledi.
Gülayşe, yaptığı hayırlardan dolayı Hacer'e teşekkür ederek onun elini öptü.
Hacer'i hayırsever olarak tanıyan Gülayşe, teşekkür amaçlı Hacer'i ve Hüma'yı mola yerine yemek yemeğe davet etti.