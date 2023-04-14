Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma! Hacer öz yeğeni Gülayşe ile tanıştı

Barbaros tüm bunlar yaşanırken Gülayşe'yi nasıl koruyacak? Geçmişte ise Köksüzler, Sabit'i bırakmazlar. Onu bir şekilde kurtarmayı başarırlar ancak bu kez Gülayşe asıl tehlikeyle karşı karşıyadır. Nizam Eyüboğlu kızına kavuşabilecek mi? Ateş Kuşları yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de atv'de.

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