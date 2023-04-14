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    • 14.04.2023 14:21
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    • 14.04.2023 14:21
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    Fırat gerçekleri öğrendi! Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben senin baban değilim...”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Fırat’ın gerçeği öğrendiği anlar damga vurdu. İşte Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

    takvim.com.tr
    “Ben senin baban değilim...”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Elif, Fırat'ın baba olacağını sandığı zaman ne kadar mutlu olduğunu görür. Bu haksızlığı ona yapmak istemez ve Fırat'tan uzaklaşmaya başlar.

    Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır. Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar. Evlenme teklif edemediği ve hala ilk günkü kadar aşık olduğu için kapattığı restoranda, Elif'e evlenme teklif edip her şeye yeniden başlamak ister.

    Elif, Fırat'ın aşkına direnemez. Bu sırada Dila, Sinan'la ilişkisini ilerletir. Sinan'ı yemeğe çağırır. Elif'in evinde, Elif'in kıyafetleriyle Sinan'ı karşılarken Ümran, Dila'nın bir şeyler çevirdiğinden kuşkulanmaya başlar.

        Sude, Fırat'a verdiği ultrason görüntüsüyle Elif'e aralarındaki engeli tekrar hatırlatır. Elif, Fırat için ondan vazgeçmek zorundadır. Fırat her şeyden habersiz Elif'i beklerken Elif boşanma davası açmak için avukatına gider.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Emlak Konut
        Haberler Televizyon Fırat gerçekleri öğrendi! Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben senin baban değilim...”
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