Fırat gerçekleri öğrendi! Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben senin baban değilim...”

Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır. Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar. Evlenme teklif edemediği ve hala ilk günkü kadar aşık olduğu için kapattığı restoranda, Elif'e evlenme teklif edip her şeye yeniden başlamak ister.