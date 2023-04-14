Aldatmak 26. bölüm nefes kesti! Güzide ve çocuklar kendi evlerine döndü!

Güzide, Oylum ve Behram'ı karşısına alarak bu ilişkiye onay vermediğini söyledi. Behram'ın hiç hoşuna gitmeyen bu konuşma Nazan'ın Sezai'nin tutuklandığı haberini vermesiyle yarım kaldı. Güzide hemen Sezai'yi ziyaret etti. Sezai'ye kurulan kumpasın arkasında Tarık'ın olduğunu fark eden Güzide, onu içine düştüğü bu durumdan kurtarmak için harekete geçti.