Aldatmak 26. bölüm nefes kesti! Güzide ve çocuklar kendi evlerine döndü!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Güzide bir kez daha Tarık'ın şikayetiyle karakola ifade vermeye giderken, evde yapılan aramada herhangi bir ilaca rastlanmadı. Yeşim sözleriyle Tarık'ın kafasını karıştırırken Tarık'ın kendi evinde bulduğu ilaçlar şüphelerini kuvvetlendirdi.
Oylum, bebeğini aldırmak için doktora gittiğinde karşısında Behram'ı gördü. Behram, Oylum'u ikna etmek için elinden geleni yaptı ancak Oylum'un korkuları giderek büyüdü.
Ozan ve Tolga'nın Oltan'a karşı ilk hamlesi Oltan'ın aldığı önlemle başarısız oldu. Bu duruma iyice hırslanan Tolga şirketini satarak babasının verdiği parayı geri ödedi.