Kardeşlerim 86. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Kan gövdeyi götürdü!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in 86. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Silahların patladığı fragman yeni bölüm öncesi yürekleri ağza getirdi.
85. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ayla, Akif hakkında gerçeği açıklayamaz. Çünkü Akif onu Berk'in kendi öz oğlu olmadığı konusunda köşe sıkıştırır.
Okulda ise Yasmin, Doruk ile Asiye'nin arasını açma planlarına devam eder ve sonuç almaya da başlar. Doruk'un eski sevgilisi İrem'in ortaya çıkışı bunu hızlandırır. Eski sevgilileri buluşmaya iten Yasmin, Asiye'ye de yerlerini söyleyip oraya gitmesini sağlar.
Kafası iyice karışan Asiye, Doruk'a çok sinirlenir ve onunla konuşmaz. Süsen ise Ömer ile barışmanın yollarını arar. Fakat Ömer'in Sarp ile olanları unutmasına imkan yoktur. Gerçekleri bilmediği için kendisini onunla aldattığına ikna olmuştur.