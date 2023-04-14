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    • 14.04.2023 10:44
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    • 14.04.2023 10:45
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    Kardeşlerim 86. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Kan gövdeyi götürdü!

    ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 86. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Silahların patladığı fragman yürekleri ağza getirdi. İşte cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in 86. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Kan gövdeyi götürdü!

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in 86. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Silahların patladığı fragman yeni bölüm öncesi yürekleri ağza getirdi.

    85. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Ayla, Akif hakkında gerçeği açıklayamaz. Çünkü Akif onu Berk'in kendi öz oğlu olmadığı konusunda köşe sıkıştırır.

    Okulda ise Yasmin, Doruk ile Asiye'nin arasını açma planlarına devam eder ve sonuç almaya da başlar. Doruk'un eski sevgilisi İrem'in ortaya çıkışı bunu hızlandırır. Eski sevgilileri buluşmaya iten Yasmin, Asiye'ye de yerlerini söyleyip oraya gitmesini sağlar.

    Kafası iyice karışan Asiye, Doruk'a çok sinirlenir ve onunla konuşmaz. Süsen ise Ömer ile barışmanın yollarını arar. Fakat Ömer'in Sarp ile olanları unutmasına imkan yoktur. Gerçekleri bilmediği için kendisini onunla aldattığına ikna olmuştur.

        Şevval ise Suzan'ı zor durumda bırakmak için kulübün kasasından para çaldırır ve çıkan açığı Suzan'ın üzerine atar. Olayı çözen Suzan ise karşı atağa geçer ve Şevval'e Ahmet'i unutmasını çünkü onunla yeniden bir araya geleceklerini söyler.

        Berk'in öz annesine kanan Şengül, onu Ayla'nın evine getirir. Berk'i umursamayan kadın susması karşılığında Ayla'dan 5 milyon ister. O sırada Berk eve gelir.

        Çıkan arbedede Ayla, kadının kafasına kül tablası ile vurur. Kadın yere yığılırken Asiye kömürlükte Zehra'nın sakladığı para çantasını bulur. Adamlar ise Zehra ve paranın peşindedir.
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        Emlak Konut
        Haberler Televizyon Kardeşlerim 86. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Kan gövdeyi götürdü!
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