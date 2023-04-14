Kardeşlerim 86. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Kan gövdeyi götürdü!

Kafası iyice karışan Asiye, Doruk'a çok sinirlenir ve onunla konuşmaz. Süsen ise Ömer ile barışmanın yollarını arar. Fakat Ömer'in Sarp ile olanları unutmasına imkan yoktur. Gerçekleri bilmediği için kendisini onunla aldattığına ikna olmuştur.