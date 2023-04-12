Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı nefes kesti: “Bizim meselemiz her daim olduğu gibi fetihtir”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada da büyük ses getiren fragmana Osman Bey'in "Bizim meselemiz her daim olduğu gibi fetihtir" sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY VE AKTEMUR BEY'İN BÜYÜK OYUNU
'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 121. Bölümünde Osman Bey, yeğeni Aktemur Bey'le görüşüp büyük bir oyun kurdu. Oyunun sonunda Marmaracık Hisarı geri alındı.
Kuruluş Osman'ın 121. Bölümünde; Osman Bey, Aktemur'un Kargın Obası'nın postuna oturduğu haberini önceden bilmiyormuş gibi davranarak herkesin önünde Aktemur'u divandan kovdu. Osman Bey; Aktemur'un Kargın Obası postuna oturmasını, İsmihan Sultan ve Nayman'ın kuracağı birliği ön gördüğü için bizzat istemişti.
Osman Bey ve Aktemur'un oyunundan habersiz olan hatunlar ise Aktemur'un posta oturma kararına tepki göstermişti. Aktemur Bey'in posta oturmasının ardından Bengi Hatun ilk vazifenin Öktem Bey'in emaneti olan Marmaracık Hisarı'nı geri almak olduğunu söyledi.