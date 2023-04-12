Kuruluş Osman 121. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Nayman işte böyle karşılaştı!

Kuruluş Osman'ın 121. Bölümünde Nayman'ın teklifi üzerine, Osman Bey ve Nayman arasında büyük bir mücadele yaşandı.
OSMAN BEY VE NAYMAN İŞTE BÖYLE KARŞILAŞTI I VİDEO İZLE
Dövüş öncesinde Nayman ve nökerlerinin Marmaracık Hisarı'nı boşaltmasını fırsat bilen Osman Bey, Marmaracık'ı geri almaya giden Aktemur Bey'e bacıyanları ve hatunları göndererek destek oldu.
Nayman ise, Osman Bey'in kazanma ihtimalinden korktuğu için Kam'a Osman Bey'in görmesini engelleyecek bir tür zehir yapmasını istedi. Kam'ın yaptığı zehri yüzüğüne sakladı.