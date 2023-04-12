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    • 13.04.2023 01:13
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    • 13.04.2023 01:30
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    Kuruluş Osman 121. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Nayman işte böyle karşılaştı!

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 121. bölümünde; Osman Bey ve Nayman, teke tek karşılaştılar. Nefes kesen bölümde Osman Bey ve Nayman arasında büyük bir mücadele yaşandı. İşte ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’a damga vuran o sahne...

    takvim.com.tr
    Osman Bey ve Nayman işte böyle karşılaştı!

    Kuruluş Osman'ın 121. Bölümünde Nayman'ın teklifi üzerine, Osman Bey ve Nayman arasında büyük bir mücadele yaşandı.

    OSMAN BEY VE NAYMAN İŞTE BÖYLE KARŞILAŞTI I VİDEO İZLE

    Dövüş öncesinde Nayman ve nökerlerinin Marmaracık Hisarı'nı boşaltmasını fırsat bilen Osman Bey, Marmaracık'ı geri almaya giden Aktemur Bey'e bacıyanları ve hatunları göndererek destek oldu.

    Nayman ise, Osman Bey'in kazanma ihtimalinden korktuğu için Kam'a Osman Bey'in görmesini engelleyecek bir tür zehir yapmasını istedi. Kam'ın yaptığı zehri yüzüğüne sakladı.

        Gün doğumunda karşı karşıya gelen iki ordu, büyük dövüş öncesinde en mahir üç adamı öne sürdü. Osman Bey; Konur, Turahan ve Bayram Bey'i seçti. Yapılan üçlü karşılaşmada Nayman'ın nökerleri ölürken, Osman Bey'in ordusundan Bayram Bey ise şehit oldu.

        İsmihan Sultan ise bu karşılaşmayı uzaktan izleyerek planlar kurdu. Osman Bey ve Nayman'ın karşılaşmasında Nayman hile yaparak Osman Bey'in gözüne yüzüğündeki zehri saçtı.

        Zehrin etkisiyle görme problemi yaşayan Osman Bey, zor anlar yaşadı. Osman Bey ve Nayman'ın mücadelesi nasıl sonuçlanacak?
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            Emlak Konut
            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 121. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Nayman işte böyle karşılaştı!
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