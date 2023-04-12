Kuruluş Osman 121. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Nayman işte böyle karşılaştı!

Gün doğumunda karşı karşıya gelen iki ordu, büyük dövüş öncesinde en mahir üç adamı öne sürdü. Osman Bey; Konur, Turahan ve Bayram Bey'i seçti. Yapılan üçlü karşılaşmada Nayman'ın nökerleri ölürken, Osman Bey'in ordusundan Bayram Bey ise şehit oldu.