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    • 12.04.2023 23:01
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    • 12.04.2023 23:01
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    Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Oylum'un şu saatten sonra benden ayrılma gibi bir lüksü de yok!"

    Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy) gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Behram’ın "Oylum'un şu saatten sonra benden ayrılma gibi bir lüksü de yok!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Oylum’un şu saatten sonra benden ayrılma gibi bir lüksü de yok!

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Behram'ın "Oylum'un şu saatten sonra benden ayrılma gibi bir lüksü de yok!" sözleri damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Güzide, Tarık'ı öldürmeye teşebbüs ile suçlandığını duyunca şaşkınlık içinde kalır. Bütün süreci olgunlukla karşılasa da perde arkasındaki asıl suçlu Yeşim'i hafife almamalıdır.

    Babalarının ikiyüzlülüğüyle bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere olan Oylum ve Ozan, aynı zamanda kendi sorunlarında boğulmaktadır.

    Hamile olduğunu öğrenen Oylum kendini hazır hissetmese de Behram'ın duyguları bambaşkadır. Zeliş'e her geçen gün daha fazla kapılmakta olan Ozan ise ilk kez sevdiği kadının arkasından iş çevirmek zorunda kalacaktır.

        Yeşim'in akıl oyunları Tarık'ın kafasını allak bullak ederken, beklemediği birinin planlarını bozması sinirlerini alt üst eder.

        Tarık'ın entrikaları arasında hapsolmuş Sezai ise ziyaretine gelen sürpriz bir isim sayesinde özgürlüğüne bir adım daha yaklaşır.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Oylum'un şu saatten sonra benden ayrılma gibi bir lüksü de yok!"
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