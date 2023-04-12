Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Oylum'un şu saatten sonra benden ayrılma gibi bir lüksü de yok!"

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Behram'ın "Oylum'un şu saatten sonra benden ayrılma gibi bir lüksü de yok!" sözleri damga vurdu.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Güzide, Tarık'ı öldürmeye teşebbüs ile suçlandığını duyunca şaşkınlık içinde kalır. Bütün süreci olgunlukla karşılasa da perde arkasındaki asıl suçlu Yeşim'i hafife almamalıdır.
Babalarının ikiyüzlülüğüyle bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere olan Oylum ve Ozan, aynı zamanda kendi sorunlarında boğulmaktadır.
Hamile olduğunu öğrenen Oylum kendini hazır hissetmese de Behram'ın duyguları bambaşkadır. Zeliş'e her geçen gün daha fazla kapılmakta olan Ozan ise ilk kez sevdiği kadının arkasından iş çevirmek zorunda kalacaktır.