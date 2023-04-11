Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm fragmanı nefes kesti: “Sadece ağabeyimin değil bizim de ölüm kararımızı verdin”

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Sadece ağabeyimin değil bizim de ölüm kararımızı verdin" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tatavlalı, Cezayir'in zor durumundan faydalanmak ve sokaklarda kendine alan açmak için Nasip ve Enver'e emir verir. Bunun üzerine sokaklardan Cezayir'e sert bir mesaj gelir. Cezayir, meclisindeki arkadaşlarını kızdırmak pahasına Tito üzerinden Tatavlalı'ya bir plan kurar.