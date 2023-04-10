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    • 11.04.2023 00:55
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    • 11.04.2023 01:33
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    Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı yürek yaktı: "Fırat'tan boşanmak istiyorum!"

    ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu ve Seray Kaya’nın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yürek yaktı. Gözyaşlarına boğulan Elif’in "Fırat'tan boşanmak istiyorum!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Fırat’tan boşanmak istiyorum!

    ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yürek yakan fragmana Elif'in "Fırat'tan boşanmak istiyorum!" sözleri fragmana damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NE OLDU?
    Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider.

    Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur.

    Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir.

        Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder. Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler. Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir.

        Elif testlerinin sonucunu beklerken Fırat'tan bu durumu gizler, onu boşuna umutlandırmak istemez ama olaylar hiç beklemediği gibi gelişir.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı yürek yaktı: "Fırat'tan boşanmak istiyorum!"
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