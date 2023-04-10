Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı yürek yaktı: "Fırat'tan boşanmak istiyorum!"

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yürek yakan fragmana Elif'in "Fırat'tan boşanmak istiyorum!" sözleri fragmana damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider.
Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur.
Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir.