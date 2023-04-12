Ateş Kuşları 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu aralar seni mutlu görmeye çok ihtiyacım var”

Barbaros; Lara Eyüboğlu'nu cebren ve hile ile alıkoymaktan, kişiyi hürriyetten yoksun kılmaktan, nitelikli ve nicelikli dolandırıcılık suçlarından en az on beş yıl hapiste yatacaklarını ancak her şeye rağmen Ateş Kuşları'nı kurtarmak istediğini dile getirdi.