Ateş Kuşları 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu aralar seni mutlu görmeye çok ihtiyacım var”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları'nın 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Barbaros'un "Bu aralar seni mutlu görmeye çok ihtiyacım var" sözleri damga vurdu.
ATEŞ KUŞLARI'NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini Ateş Kuşları'nı tutaklayarak yaptı. Çocuk Şube'de Barbaros'un polis kimliğini masaya koymasıyla hayatının şokunu geçiren Ali, Barbaros'u Gülayşe'yi kandırdığı için yumrukladı.
Barbaros ise asıl yalancının Ali ve Ateş Kuşları olduğunu, bilerek ve isteyerek Gülayşe'yi babasından uzak tuttuklarını söyledi.
Barbaros; Lara Eyüboğlu'nu cebren ve hile ile alıkoymaktan, kişiyi hürriyetten yoksun kılmaktan, nitelikli ve nicelikli dolandırıcılık suçlarından en az on beş yıl hapiste yatacaklarını ancak her şeye rağmen Ateş Kuşları'nı kurtarmak istediğini dile getirdi.