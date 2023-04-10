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    • 10.04.2023 19:37
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    • 10.04.2023 19:38
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    Kuruluş Osman 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Zalime isyan etmek imanın şanındandır”

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi büyük ses getiren fragmana “Zalime isyan etmek imanın şanındandır” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 121. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Zalime isyan etmek imanın şanındandır”

    Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    'Kuruluş Osman'ın 120. Bölümünde; Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirtti.

    Orhan Bey, Nayman'ın yanında duyduklarını Osman Bey'e ve Alplerine hep beraber oruç açtıkları sofrada iletti. Bengi Hatun'un ısrarları sonucunda nikah için hazırlıklar yapıldı.

    Osman Bey ve Bengi Hatun'un şahitliğinde Edebalı, "Allah akdinizi mübarek kılsın! Allah'ım! Bu iki evladımızın akdine bizler şahitlik ettik sen de şahit ol! Allah'ım bu nikahı mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme." sözleriyle nikahlarını kıydı.

        Aktemur ve Alçiçek, kıymetli hediyelerini aldıktan sonra aile büyüklerinin ellerini öptü. Aktemur, ailesinin kararına karşı çıkarak Kargın Obası'nın yeni beyi oldu.

        Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah, Yenişehir'e geldiği ilk anda Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşadı. Osman Bey, Orhan Bey'den aldığı bilgilerle Nayman'a tuzak kurdu.

        Yenişehir'de Nayman ve nökerlerinin karşısına çıkan Osman Bey, nökerleri biçtikten sonra Nayman'la karşı karşıya geldi.
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        Emlak konut
        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Zalime isyan etmek imanın şanındandır”
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