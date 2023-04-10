Kuruluş Osman 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Zalime isyan etmek imanın şanındandır”

Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
'Kuruluş Osman'ın 120. Bölümünde; Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirtti.
Orhan Bey, Nayman'ın yanında duyduklarını Osman Bey'e ve Alplerine hep beraber oruç açtıkları sofrada iletti. Bengi Hatun'un ısrarları sonucunda nikah için hazırlıklar yapıldı.
Osman Bey ve Bengi Hatun'un şahitliğinde Edebalı, "Allah akdinizi mübarek kılsın! Allah'ım! Bu iki evladımızın akdine bizler şahitlik ettik sen de şahit ol! Allah'ım bu nikahı mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme." sözleriyle nikahlarını kıydı.