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    • 11.04.2023 00:35
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    • 11.04.2023 01:32
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    Aldatmak 26. bölüm fragmanı yayınlandı: "Evimi almaya geldim Tarık hadi bakalım toparlanın"

    Başrollerinde Ercan Kesal, Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu’nun yer aldığı Aldatmak dizisinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran yeni bölüm fragmanına Güzide’nin "Evimi almaya geldim Tarık hadi bakalım toparlanın" sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak 26. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Evimi almaya geldim Tarık hadi bakalım toparlanın

    Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan aldığı Aldatmak dizisinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Yeşim'in planı suya düşünce Tarık hemen hastaneye kaldırıldı. Tüm aile Tolga'dan öğrendikleri gerçeklerle rahat bir nefes alırken Ozan öfkeyle Oltan'dan hesap sormak istedi. Ancak babasının karanlık tarafıyla yeniden yüzleşen Tolga, Ozan'ı ikna ederek 'Oltan Kaşifoğlu'nu bitirmeyi teklif etti.

    Tarık'ın kalp krizi geçirdiğini haber alan Oylum babasının yanına ziyarete giderken, öfkesi dinmeyen Ozan ise Tarık'ı görmek istemedi. Hastanede Oylum'la karşılaşan Yeşim, ortalığı birbirine katınca karşısında Behram'ı buldu. Behram'ın sert yüzüyle tanışan Yeşim, Oylum'dan özür diledi.

    Numan'dan gelen telefonla kafası karışan Güzide, Elmas'ında yardımıyla Sezai'nin hiç yurt dışına çıkmadığını öğrendi. Sezai hakkında konuşulanları duyan Güzide, Sezai için meraklanmaya başlandı.

        Oylum'un Behram ile birlikte olmasına karşı çıkan Güzide, Behram'ın yakınlık kurmak için attığı her adımı sert bir şekilde geri çevirdi. Güzide'nin Behram'a olan tutumu yakın arkadaşı Nazan'la arasının açılmasına sebep oldu.

        Tarık'ın bir madde etkisiyle kalp krizi geçirdiği ortaya çıkınca Yeşim paniğe kapıldı ve kendini kurtarmak için Güzide'yi suçladı. Güzide, Yeşim ve Tarık ikilisi yüzünden bir kez daha polisleri kapısında buldu.

        Hamile olduğunu öğrenen Oylum soluğu Behram'ın yanında aldı. Bebeği aldırmak istediğini söyleyen Oylum, Behram'ın buna izin vermeyeceğini söylemesiyle neye uğradığını şaşırdı.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 26. bölüm fragmanı yayınlandı: "Evimi almaya geldim Tarık hadi bakalım toparlanın"
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