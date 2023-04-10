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    • Televizyon
    • 14.04.2023 19:03
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    • 14.04.2023 19:06
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    ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 14 Nisan 2023 | Satılan koyunlar, darmadağın bir ev, söylenen yalanlar... Yüzleşme devam edecek!

    Atv canlı yayınında, Esra Erol'da programında bugün son dakika gelişmeleri... Ahmet ile Sariye cephesinde neler oluyor? Hafta sonu yaşanan şok gelişme! Sosyal medyadan tanıştı, yüzünü bile görmediği Başak tarafından dolandırıldı. Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    Esra Erol | SON BÖLÜM

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ESRA EROL ATV SON BÖLÜM İZLE

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            Emlak Konut
            Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 14 Nisan 2023 | Satılan koyunlar, darmadağın bir ev, söylenen yalanlar... Yüzleşme devam edecek!
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