Kardeşlerim 86. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim evladımın canını yakanı gebertirim”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Oğlu Doruk kaçırılan Akif karakterinin "Benim evladımın canını yakanı gebertirim" şeklindeki sözleri damga vurdu.
85. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ayla, Akif hakkında gerçeği açıklayamaz. Çünkü Akif onu Berk'in kendi öz oğlu olmadığı konusunda köşe sıkıştırır.
Okulda ise Yasmin, Doruk ile Asiye'nin arasını açma planlarına devam eder ve sonuç almaya da başlar. Doruk'un eski sevgilisi İrem'in ortaya çıkışı bunu hızlandırır.
Eski sevgilileri buluşmaya iten Yasmin, Asiye'ye de yerlerini söyleyip oraya gitmesini sağlar. Kafası iyice karışan Asiye, Doruk'a çok sinirlenir ve onunla konuşmaz.