Kardeşlerim 86. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim evladımın canını yakanı gebertirim”

Şevval ise Suzan'ı zor durumda bırakmak için kulübün kasasından para çaldırır ve çıkan açığı Suzan'ın üzerine atar. Olayı çözen Suzan ise karşı atağa geçer ve Şevval'e Ahmet'i unutmasını çünkü onunla yeniden bir araya geleceklerini söyler.