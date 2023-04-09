Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kendi torunumu seveceğim ben!”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Ümran'ın "Kendi torunumu seveceğim ben!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider.
Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur. Dila henüz bu gerçekten habersizdir.
Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir.