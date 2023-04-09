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    • 09.04.2023 21:57
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    • 09.04.2023 21:57
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    Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kendi torunumu seveceğim ben!”

    Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Ümran’ın Elif’e sarf ettiği “Kendi torunumu seveceğim ben!” şeklindeki sözler damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Kendi torunumu seveceğim ben!”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Ümran'ın "Kendi torunumu seveceğim ben!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider.

    Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur. Dila henüz bu gerçekten habersizdir.

    Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir.

        Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder. Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler.

        Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir. Elif testlerinin sonucunu beklerken Fırat'tan bu durumu gizler, onu boşuna umutlandırmak istemez ama olaylar hiç beklemediği gibi gelişir.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kendi torunumu seveceğim ben!”
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