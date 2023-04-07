Ateş Kuşları’nda nefes kesen sahne: Hacer ve Hüma, Lara’yı bulmaya çok yaklaştı!

'Ateş Kuşları'nın 11. bölümünde; Zıpkın'ın Eyüboğlu Köşkü'nde tutuklanmasından şüphe duyan Hüma ve Hacer; kafalarındaki soru işaretlerini çözmek için yola düşerken, Fidan'ın kardeşi Tekin'le karşılaştılar.

Tekin; Hüma ve Hacer'e Lara'yı tanıdığını ve onu nerede bulabileceklerini söyledi. O sırada Ali ise Fidan ve Tekin'in, Gülayşe'yi Eyüboğlu ailesine satmak üzere olduğunu fark edip hana doğru yola çıktı.Ali, Zıpkın ve Barbaros hana gelerek Gülayşe'yi buldular. Barbaros Gülayşe'den af dilemek istediğini söyledi ve konuşmak için birlikte çatıya çıktılar.

O sırada mekâna gelip Ali ve Zıpkın'ı gören Hüma ile Hacer şaşkınlığını gizleyemedi. Lara Eyüboğlu'nun çatıda olduğunu öğrenen Hacer oraya doğru ilerlediğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Hacer ve Hüma Lara Eyüboğlu ile kavuşabilecek mi?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 11. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.