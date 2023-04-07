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    • 07.04.2023 16:44
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    • 07.04.2023 16:44
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    NETLEŞTİ! Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışı!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden uzun bir süredir ses çıkmıyor. Dizinin oyuncuları parça parça açıklamalar yapsa da resmi bir açıklama henüz gelmedi. Son olarak İlker İnanoğlu, ''İnşallah devam edeceğiz" demişti. Bu noktada yeni bölümler merakla beklenirken dizinin Rıza Baba'sı da tam tersi bir açıklama yaparak "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı.'' dedi. Peki Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar bu akşam yok mu, var mı? İşte detaylar...

    NETLEŞTİ! Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden?

    Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon dizi Arka Sokaklar'ın son durumu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı?

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU?

    7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Maymunlar Cehennemi: Başlangıç adlı yabancı film yayınlanacak.

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Asi
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Hayat Şarkısı
    12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
    22:15 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
    00:15 Yıldız De Bana
    03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
    05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ, BİTTİ Mİ?

        İlk bölümü 2006 tarihinde yayınlanan Arka Sokaklar dizisi hakkında Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle ara verildiği biliniyordu. Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu "Devam edeceğiz inşallah… Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için inşallah devam edeceğiz" demişti.

        Ancak daha sonra dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin, flaş bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."
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        Haberler Televizyon NETLEŞTİ! Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışı!
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