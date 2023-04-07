NETLEŞTİ! Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışı!

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ, BİTTİ Mİ?

İlk bölümü 2006 tarihinde yayınlanan Arka Sokaklar dizisi hakkında Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle ara verildiği biliniyordu. Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu "Devam edeceğiz inşallah… Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için inşallah devam edeceğiz" demişti.

Ancak daha sonra dizisinin Rıza Babası Zafer Ergin, flaş bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."