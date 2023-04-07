NETLEŞTİ! Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışı!

Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon dizi Arka Sokaklar'ın son durumu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı?
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU?
7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Maymunlar Cehennemi: Başlangıç adlı yabancı film yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
22:15 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
00:15 Yıldız De Bana
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı