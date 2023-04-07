Bir Küçük Gün Işığı 29. Bölüm’den ipuçları ortaya çıktı: Ümran ve Dila, Elif’in üzerine oynuyor! İşte tüm detaylar...

Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun başrolü üslendiği, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 29. bölümüne dair detayları ortaya çıktı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider.
Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur. Dila henüz bu gerçekten habersizdir.