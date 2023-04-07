Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 07.04.2023 19:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2023 19:40
    ABONE OL

    Bir Küçük Gün Işığı 29. Bölüm’den ipuçları ortaya çıktı: Ümran ve Dila, Elif’in üzerine oynuyor! İşte tüm detaylar...

    Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu’nun başrolü üslendiği, ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın 29. bölümüne dair detayları ortaya çıktı. İşte yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan “Bir Küçük Gün Işığı”nın yeni bölümden ipuçları ve görüntüler...

    takvim.com.tr
    Ümran ve Dila, Elif’in üzerine oynuyor!

    Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun başrolü üslendiği, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 29. bölümüne dair detayları ortaya çıktı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider.

    Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur. Dila henüz bu gerçekten habersizdir.

        Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir.

        Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder. Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler. Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir.

        Elif testlerinin sonucunu beklerken Fırat'tan bu durumu gizler, onu boşuna umutlandırmak istemez ama olaylar hiç beklemediği gibi gelişir.

            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Trendyol
            Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 29. Bölüm’den ipuçları ortaya çıktı: Ümran ve Dila, Elif’in üzerine oynuyor! İşte tüm detaylar...
                loading
                SON DAKİKA