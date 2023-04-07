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    • 07.04.2023 16:09
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    • 07.04.2023 16:10
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    Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 7 Nisan 2023 Cuma Star TV yayın akışı!

    Yalı Çapkını 27. bölümü bu akşam yayınlanacak mı, saat kaçta merak ediliyor. Son bölümde Seyran yine evi terk etmişti. Yeni bölüm fragmanında Ferit'in ağlaması ve Seyran'ı eve döndürmeye çabalaması öne çıkıyor. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 7 Nisan 2023 Cuma Star TV yayın akışı!

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 27. bölümü merakla bekleniyor. Cuma akşamları ekrana gelen sevilen dizi sahneleriyle her hafta gündemde sıkça konuşuluyor. Gerçek hikayeden uyarlanan dizinin yeni bölüm tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Bu noktada internet arama motorlarında 'Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? ' soruları sorgulanıyor.

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    7 Nisan 2023 Cuma Star TV yayın akışına göre Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

    7 NİSAN 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Toprak İle Fidan
    17:00 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Yalı Çapkını
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    02:30 Toprak İle Fidan
    03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
    05:30 Söz

    YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM KONUSU

    Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur. Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır.

    İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder. Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.
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    Haberler Televizyon Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 7 Nisan 2023 Cuma Star TV yayın akışı!
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