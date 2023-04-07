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    • 08.04.2023 00:54
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    • 08.04.2023 00:55
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    Ateş Kuşları 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe’nin hayatı tehlikedeyken kimse benden insanlık beklemesin”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın merakla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Barbaros’un “Gülayşe’nin hayatı tehlikedeyken kimse benden insanlık beklemesin” şeklindeki sözleri damga vurdu. Fragmanın sonunda yer alan Sabit ise yürekleri ağza getirdi. İşte Ateş Kuşları 12. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Gülayşe’nin hayatı tehlikedeyken kimse benden insanlık beklemesin”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın12. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaros'un "Gülayşe'nin hayatı tehlikedeyken kimse benden insanlık beklemesin" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

    ATEŞ KUŞLARI, BARBAROS'UN POLİS OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
    Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 11. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda, Komiser Barbaros Tunalı ile Ateş Kuşları, Çocuk Şube'de yüzleşti;, sırlar bir bir ortaya çıktı.

    Ateş Kuşları'nın 11. bölümünde; Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini Ateş Kuşları'nı tutuklayarak yaptı.

    Çocuk Şube'de Barbaros'un polis kimliğini masaya koymasıyla hayatının şokunu geçiren Ali, Barbaros'u Gülayşe'yi kandırdığı için yumrukladı.

        Barbaros ise asıl yalancının Ali ve Ateş Kuşları olduğunu, bilerek ve isteyerek Gülayşe'yi babasından uzak tuttuklarını söyledi. Barbaros; Lara Eyüboğlu'nu cebren ve hile ile alıkoymaktan, kişiyi hürriyetten yoksun kılmaktan, nitelikli ve nicelikli dolandırıcılık suçlarından en az 15 yıl hapiste yatacaklarını ancak her şeye rağmen Ateş Kuşları'nı kurtarmak istediğini dile getirdi.

        Dosyaya gizlilik kararı koyulduğunu, tüm bildiklerini anlatmaları ve suçluların bulunması karşılığında tüm hafifletici sebeplerden yararlanacaklarını, Sabit'i de cezai ehliyeti olmadığına dayanarak suçlanmayacağını bildiren Barbaros, savcı ile anlaşma yapmalarını istedi.

        Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 11. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe’nin hayatı tehlikedeyken kimse benden insanlık beklemesin”
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