Ateş Kuşları 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe’nin hayatı tehlikedeyken kimse benden insanlık beklemesin”

Barbaros ise asıl yalancının Ali ve Ateş Kuşları olduğunu, bilerek ve isteyerek Gülayşe'yi babasından uzak tuttuklarını söyledi. Barbaros; Lara Eyüboğlu'nu cebren ve hile ile alıkoymaktan, kişiyi hürriyetten yoksun kılmaktan, nitelikli ve nicelikli dolandırıcılık suçlarından en az 15 yıl hapiste yatacaklarını ancak her şeye rağmen Ateş Kuşları'nı kurtarmak istediğini dile getirdi.