Ateş Kuşları 12. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gülayşe’nin hayatı tehlikedeyken kimse benden insanlık beklemesin”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın12. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaros'un "Gülayşe'nin hayatı tehlikedeyken kimse benden insanlık beklemesin" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.
ATEŞ KUŞLARI, BARBAROS'UN POLİS OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 11. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda, Komiser Barbaros Tunalı ile Ateş Kuşları, Çocuk Şube'de yüzleşti;, sırlar bir bir ortaya çıktı.
Ateş Kuşları'nın 11. bölümünde; Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini Ateş Kuşları'nı tutuklayarak yaptı.
Çocuk Şube'de Barbaros'un polis kimliğini masaya koymasıyla hayatının şokunu geçiren Ali, Barbaros'u Gülayşe'yi kandırdığı için yumrukladı.