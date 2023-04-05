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    • Televizyon
    • 05.04.2023 23:43
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    • 05.04.2023 23:44
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    Kuruluş Osman 120. bölüm izle! Kuruluş Osman 120. bölüm tek parça izle!

    Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 120. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos) gibi oyuncuların yer aldığı yapım için nefesler tutuldu. İşte Kuruluş Osman 120. bölüm....

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 120. bölüm izle!

    Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için araştırmalar hızlandı.

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    KURULUŞ OSMAN 120. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Nayman intikam peşinde

    Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir?

        Osman Bey'in tuzak planı

        Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır?

        Mühre ilk kim ulaşacak?

        Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır? Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak?

        Aktemur, obanın başına geçecek mi?

        Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur. Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez. Ayşe Hatun ise oğlunun geleceğinden endişelidir. Aktemur posta oturacak mıdır? Bengi Hatun'un asıl gayesi nedir?

        Kara Ebe, Yenişehir'e geliyor

        Yenişehir'e herkesi şaşırtacak biri gelmiştir! Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah. Gelir gelmez Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşarlar. Cerkutay'a kök söktürecek olan Kara Ebe neler yapacaktır?

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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 120. bölüm izle! Kuruluş Osman 120. bölüm tek parça izle!
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