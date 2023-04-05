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    • 05.04.2023 23:42
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    Kuruluş Osman’da kalplere dokunan sahne: Şeyh Edebalı’dan Ramazan mesajı!

    Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 120. Bölümüne Şeyh Edebalı’nın iftar sofrasındaki Ramazan duası kalplere dokundu. İşte başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’a damga vuran o sahne...

    takvim.com.tr
    Şeyh Edebalı’dan Ramazan mesajı!

    Kuruluş Osman'ın 120. bölümünde; Osman Bey, hatunlar ve alpler hep beraber oruçlarını aynı sofrada açtılar.

    ŞEYH EDEBALI'DAN RAMAZAN MESAJI! I VİDEO İZLE

    Edebalı'nın "Ey yüce Rabbim… Elhamdülillah bizleri on bir ayın sultanı mübarek Ramazan'a kavuşturdun. Onu en güzel şekilde yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Biliriz ki oruçlu ağızlarla iftar sofrasında, mübarek ezanı beklerken edilen dualar senin katında pek makbuldür. Ey Rahman olan Rahim olan Allah'ım, sen cümle Müslümanlar'ı İslam sancağı altında birle. Mazlumların dayandığı sırt zalimlerin korkup sindiği çehre eyle bizleri… Biz aciziz. Bizi toparla. Bedenimizde ve ruhumuzdaki her türlü hastalığa şifa ver. Ramazan-ı Şerifte cümle şeytanlar bağlanır. Ama nefsimiz yanımızdadır. Nefsimizin elinde olup günaha dalmaktan muhafaza eyle bizleri. Ramazan'ı hakkıyla eda edip Bayram'a pirüpak ulaşmayı bizlere nasip eyle. Amin."

    Ramazan duasının ardından, Osman Bey, "Buyurun" diyerek herkesi orucunu açmaya davet etti. Şeyh Edebalı'nın Ramazan duası sosyal medyada ilgi görürken izleyenler tarafından ise beğeni ile karşılandı.
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