Kuruluş Osman’da kalplere dokunan sahne: Şeyh Edebalı’dan Ramazan mesajı!

Edebalı'nın "Ey yüce Rabbim… Elhamdülillah bizleri on bir ayın sultanı mübarek Ramazan'a kavuşturdun. Onu en güzel şekilde yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Biliriz ki oruçlu ağızlarla iftar sofrasında, mübarek ezanı beklerken edilen dualar senin katında pek makbuldür. Ey Rahman olan Rahim olan Allah'ım, sen cümle Müslümanlar'ı İslam sancağı altında birle. Mazlumların dayandığı sırt zalimlerin korkup sindiği çehre eyle bizleri… Biz aciziz. Bizi toparla. Bedenimizde ve ruhumuzdaki her türlü hastalığa şifa ver. Ramazan-ı Şerifte cümle şeytanlar bağlanır. Ama nefsimiz yanımızdadır. Nefsimizin elinde olup günaha dalmaktan muhafaza eyle bizleri. Ramazan'ı hakkıyla eda edip Bayram'a pirüpak ulaşmayı bizlere nasip eyle. Amin."