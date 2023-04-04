Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm fragmanı yayınlandı: "Tatavlalı, Tito için gelecek! Biz de orada olacağız!"

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Tatavlalı, Tito için gelecek! Biz de orada olacağız!" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.