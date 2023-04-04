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    • 05.04.2023 00:49
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    • 05.04.2023 00:49
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm fragmanı yayınlandı: "Tatavlalı, Tito için gelecek! Biz de orada olacağız!"

    ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölümüyle izleyici ile buluştu. Salı akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni fragmanı da yayınlandı. Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm fragmanında "Tatavlalı, Tito için gelecek! Biz de orada olacağız!" sözleri dikkat çekti. İşte başrolünü Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Tatavlalı, Tito için gelecek! Biz de orada olacağız!

    Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Tatavlalı, Tito için gelecek! Biz de orada olacağız!" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

    Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

    Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer. Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

        Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm fragmanı yayınlandı: "Tatavlalı, Tito için gelecek! Biz de orada olacağız!"
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