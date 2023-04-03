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    • 03.04.2023 09:05
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    • 03.04.2023 09:05
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    Kardeşlerim 84. bölüm, tek parça, FULL HD, 4K, ATV izle.... Kardeşlerim 84. bölüm izle!

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 84. bölüm izle!

    Kardeşlerim dizisi, 84. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi, geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından yeni bölümüyle 1 Nisan Cumartesi günü ekranlarda yerini alacak. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Kardeşlerm 84. bölüm...

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    KARDEŞLERİM 84. BÖLÜM KONUSU

    "Parçalı bulutluyuz ama hala umutluyuz!"

    Büyük şaşkınlık içinde izlediği görüntü, Ayla'yı Akif'e karşı harekete geçirirken; tüm çocuklar, Şengül'ün önderliğinde, Gönül'ün onlara bıraktığı lokantayı, yepyeni bir mekana dönüştürmek için kolları sıvarlar.

        Afra'nın gidişiyle büyük üzüntü yaşayan Oğulcan, kurduğu yepyeni hayallerine tutunur. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya başlarken, Zehra çalıştığı çiçekçide, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

        Akif'in bir açığını bulmanın keyfini yaşayan Ayla ise, Akif'i şoke edecek bir hamle yapar.

        KARDEŞLERİM OYUNCULARI

        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).
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        Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça sözler!
        Haberler Televizyon Kardeşlerim 84. bölüm, tek parça, FULL HD, 4K, ATV izle.... Kardeşlerim 84. bölüm izle!
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