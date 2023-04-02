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    • 02.04.2023 18:24
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    • 02.04.2023 18:24
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    Kardeşlerim 85. bölüm fragmanı yayınlandı: “Berk’in senin oğlun olmadığını biliyorum”

    Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim’in merakla beklenen 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Asiye ile Doruk’un gerildiği sahnenin dikkat çektiği fragmana Akif’in “Berk’in senin oğlun olmadığını biliyorum” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 85. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Berk’in senin oğlun olmadığını biliyorum”

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi dikkat çeken paylaşıma Akif'in "Berk'in senin oğlun olmadığını biliyorum" şeklindeki sözleri damga vurdu.

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    Ayla, telefondaki görüntüleri kurtarır. Şengül ile de bilgi almak amaçlı ateşkes yapar. Ondan aldığı bilgilerle ölen kişinin Eren kardeşlerin babası olduğunu öğrenir.

    Akif Suzan'dan; Şevval de Ahmet'ten boşanır ve çiftler davası sonrası adliyede karşılaşırlar. Ahmet'in kulüpte Suzan'a yanında iş vermesi Şevval'i de Nebahat'i de rahatsız eder.

    Suzan'dan resmen ayrılan Akif rotasını iyice Nebahat'e çevirir. Şengüller ise Gönül'ün onlara bıraktığı dükkanı öğrenciler için etüt kafeye dönüştürürler.

        Yasemin, Asiye ile sözde kankalığa devam eder. İstediği fırsatı yakalar ve Doruk ile aralarının açmanın yolunu bulur. Zehra ve Asiye çiçekçideki kirli işten son anda kıl payı kurtulurlar.

        Kafe açılışına ise herkes davetlidir. Davete Ayla da gelir. Videoyu önce kapıda yakaladığı Akif'e gösterir.

        Sonrada herkese önemli bir şey açıklayacağını söyler. Herkes Ayla'nın ne söyleyeceğine dikkat kesilir. Akif ise onu durdurmak için son bir hamle yapar.
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 85. bölüm fragmanı yayınlandı: “Berk’in senin oğlun olmadığını biliyorum”
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