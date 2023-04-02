Kardeşlerim 85. bölüm fragmanı yayınlandı: “Berk’in senin oğlun olmadığını biliyorum”

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi dikkat çeken paylaşıma Akif'in "Berk'in senin oğlun olmadığını biliyorum" şeklindeki sözleri damga vurdu.
84. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ayla, telefondaki görüntüleri kurtarır. Şengül ile de bilgi almak amaçlı ateşkes yapar. Ondan aldığı bilgilerle ölen kişinin Eren kardeşlerin babası olduğunu öğrenir.
Akif Suzan'dan; Şevval de Ahmet'ten boşanır ve çiftler davası sonrası adliyede karşılaşırlar. Ahmet'in kulüpte Suzan'a yanında iş vermesi Şevval'i de Nebahat'i de rahatsız eder.
Suzan'dan resmen ayrılan Akif rotasını iyice Nebahat'e çevirir. Şengüller ise Gönül'ün onlara bıraktığı dükkanı öğrenciler için etüt kafeye dönüştürürler.