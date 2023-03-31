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    • 01.04.2023 01:24
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    Ateş Kuşları 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yolun sonu Zıpkın”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Karakol sahnesinin damga vurduğu fragmana “Yolun sonu Zıpkın” sözleri damga vurdu. İşte başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik’in üstlendiği Ateş Kuşları’nın 11. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Yolun sonu Zıpkın”

    Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'nın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Yolun sonu Zıpkın" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    ile kimsesiz çocuklara yardım edip onlarla beraber iftar yapmanın hayalini kurdu.

    Gülayşe, Barbaros ve çocuklar hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda "Kayıp Var Aranıyor" programında Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar ve kayıplara karışan kızı Lara'yı anlatırken gördüler.

    Nizam, kızına şu sözlerle seslendi: "Olanları gören bilen varsa... O vakit korkup sustuysa, şimdi konuşmanın tam vakti. Peygamber Efendimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demiş… Kızım, gözlerin aynı anneninki gibiydi."

        O sırada programın sunucusu, 23 sene önce Bahar ve bebek Lara'nın fotoğrafını ekrana yansıttı. Nizam; bu mübarek Ramazan gününde tek duasının kızını bulmak olduğunu gözyaşları içinde söyledi.

        O anları televizyondan izleyen Gülayşe, babasının Nizam olduğunu öğrenecek mi?

        Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 10. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yolun sonu Zıpkın”
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