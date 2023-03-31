Ateş Kuşları 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yolun sonu Zıpkın”

Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'nın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Yolun sonu Zıpkın" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
ile kimsesiz çocuklara yardım edip onlarla beraber iftar yapmanın hayalini kurdu.
Gülayşe, Barbaros ve çocuklar hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda "Kayıp Var Aranıyor" programında Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar ve kayıplara karışan kızı Lara'yı anlatırken gördüler.
Nizam, kızına şu sözlerle seslendi: "Olanları gören bilen varsa... O vakit korkup sustuysa, şimdi konuşmanın tam vakti. Peygamber Efendimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demiş… Kızım, gözlerin aynı anneninki gibiydi."