ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SÜLEYMAN ÖLDÜ MÜ? Süleyman Şah tarihte nasıl öldü? Korel Cezayirli diziden ayrıldı mı, neden?

Alparslan: Büyük Selçukl Süleyman öldü mü, Korel Cezayirli diziden ayrıldı mı, neden soruları gündemde dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılır oldu. Başrollerini Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın paylaştığı dizi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle her hafta sevilerek izleniyor. 50. bölüm fragmanı izleyiciyi dumura uğrattı. İşte yeni bölümde olacaklar...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SÜLEYMAN ŞAH ÖLDÜ MÜ?
Alparslan dizisinde Süleyman, Alparslan'ın kardeşi olarak biliniyor. Vaspurakan'ı fethetme isteği dikkat çekiyor. Korel Cezayirli canlandırıyor. Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyidir.
Ağabeyi Alparslan'ın sultanlığını tanımayan Süleyman, onunla bir çatışmaya girmiştir. Bu çatışmada öldürülmüştür.
27 Nisan 1064 tarihinde Selçuklu Devleti hükümdarı olan Alparslan'a karşı ayaklanan Süleyman, aynı yıl ölmüştür.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Alparslan, Kutalmış'a vadettiği "3 gece sonra karşındayım" sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış'ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı.
Alparslan her şeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış'ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan'ın karşısına çıkacak mı? Yoksa yıldızların talihi için parladığı vakti mi bekleyecek? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak? Leon da savaş meydanına gelmiş ve gerçekleşmesini beklediği Alparslan ve Kutalmış savaşını uzaktan takip etmeye başlamıştı.