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    • 03.04.2023 19:32
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    • 03.04.2023 19:36
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    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SÜLEYMAN ÖLDÜ MÜ? Süleyman Şah tarihte nasıl öldü? Korel Cezayirli diziden ayrıldı mı, neden?

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 50. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde Süleyman'ın başına gelenler herkesi şoke ediyor. Fragmanı izleyenler internet arama motorlarında 'Alparslan: Büyük Selçuklu Süleyman Şah öldü mü, tarihte nasıl öldü? Çağrı bey oğlu Süleyman Şah'ı canlandıran Korel Cezayirli diziden ayrıldı mı, neden?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detayla...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SÜLEYMAN ÖLDÜ MÜ?

    Alparslan: Büyük Selçukl Süleyman öldü mü, Korel Cezayirli diziden ayrıldı mı, neden soruları gündemde dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılır oldu. Başrollerini Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın paylaştığı dizi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle her hafta sevilerek izleniyor. 50. bölüm fragmanı izleyiciyi dumura uğrattı. İşte yeni bölümde olacaklar...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SÜLEYMAN ŞAH ÖLDÜ MÜ?

    Alparslan dizisinde Süleyman, Alparslan'ın kardeşi olarak biliniyor. Vaspurakan'ı fethetme isteği dikkat çekiyor. Korel Cezayirli canlandırıyor. Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyidir.

    Ağabeyi Alparslan'ın sultanlığını tanımayan Süleyman, onunla bir çatışmaya girmiştir. Bu çatışmada öldürülmüştür.

    27 Nisan 1064 tarihinde Selçuklu Devleti hükümdarı olan Alparslan'a karşı ayaklanan Süleyman, aynı yıl ölmüştür.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Alparslan, Kutalmış'a vadettiği "3 gece sonra karşındayım" sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış'ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı.

    Alparslan her şeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış'ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan'ın karşısına çıkacak mı? Yoksa yıldızların talihi için parladığı vakti mi bekleyecek? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak? Leon da savaş meydanına gelmiş ve gerçekleşmesini beklediği Alparslan ve Kutalmış savaşını uzaktan takip etmeye başlamıştı.

        Leon savaşın galibini en zayıf anında kırarak Süleyman'ın tahtta rakipsiz bırakmak istiyor. Leon hedefinde başarıyı yakalayabilecek mi, yoksa çıkacak başka bir mesele onun hedef değiştirmesine sebep mi olacak? Seferiye'ye gelen alp, Alparslan'a bir tuzak hazırlandığını söylemişti. Seferiye tuzak gerçekleşmeden Alparslan'a bu bilgiyi yetiştirebilecek, onu bu tuzaktan kurtarabilecek mi?

        Süleyman ise meydan savaşından galip çıkan beye karşı elini güçlendirmek için hazırlıklarını yapmaktaydı. Süleymanşah ve Mansur'u Kutalmış'a karşı koz olarak kullanacak olan Süleyman, Alparslan'a karşı elinde kimi koz olarak tutacak?

        KOREL CEZAYİRLİ KİMDİR?

        Vedi Korel Cezayirli, 2 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1985–1994 yılları arasında sırasıyla; yüzme basketbol ve artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu.

        1994–1996 arasında modern dans ve caz dans üzerine dersler aldı. 1996'da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. 2000 yılında konservatuvardan mezun olan Cezayirli, aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sınavını kazandı ve Şehir Tiyatroları'nın kurucu-oyuncusu olarak göreve başladı. 2005 yılında Şehir Tiyatroları bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi'ni kurarak; Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun canlandırılması, geliştirilmesi ve Çağdaş Türk Tiyatrosu Kuramı çalışmalarını başlattı.

        2006 yılında Tolga Özeçel'le birlikte Tiyatro Gazetesi'ni kurdu. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Dedesi Vedi Cezayirli, Devlet Tiyatrolarının ilk dönem sanatçılarından olup, Adana Şehir Tiyatrolarının da kurucusudur. Ankara'daki ilk film stüdyosu Cezayirli Film'i kurmuştur.
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        Rabb’im tekerine taş değdirmesin
        Haberler Televizyon ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SÜLEYMAN ÖLDÜ MÜ? Süleyman Şah tarihte nasıl öldü? Korel Cezayirli diziden ayrıldı mı, neden?
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