Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sen olmasaydın belki de ağabeyimle Sude evleneceklerdi!"

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Dila'nın "Sen olmasaydın belki de ağabeyimle Sude evleneceklerdi!" sözleri damga vurdu.

28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemil'in cenazesinde Dila kendini kaybeder ve Ümran'ı babasını öldürmekle suçlar. Evde kanıt arar. Ümran'ın evden kovduğu Yasemin hemşire de Cemil'in ölümünün doğa yolla olmadığını Elif 'e söyler ama kimse geçerli kanıt bulamaz.