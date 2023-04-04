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    • 04.04.2023 19:35
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    • 04.04.2023 19:35
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    Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sen olmasaydın belki de ağabeyimle Sude evleneceklerdi!"

    Kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Dila’nın “Sen olmasaydın belki de ağabeyimle Sude evleneceklerdi!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Sen olmasaydın belki de ağabeyimle Sude evleneceklerdi!

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Dila'nın "Sen olmasaydın belki de ağabeyimle Sude evleneceklerdi!" sözleri damga vurdu.

    28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Cemil'in cenazesinde Dila kendini kaybeder ve Ümran'ı babasını öldürmekle suçlar. Evde kanıt arar. Ümran'ın evden kovduğu Yasemin hemşire de Cemil'in ölümünün doğa yolla olmadığını Elif 'e söyler ama kimse geçerli kanıt bulamaz.

    Dila büyük bunalıma girer. Ümran ise vasiyeti açıklayacak avukatı ortadan kaldırmak için harekete geçer. Elif ise Fırat ile ilgili bildiği gerçeği ona söyleyemez. Eşref ile Gülümser'in 2. baharı da doludizgin gitmektedir.

    İkili yakınlıklarını çocuklarından gizlerler. Ama Gülümser'in Eşref'in amatör tiyatrosunda yer alması işleri değiştirir. Romeo ve Juliet'i gizlice oynarken Fulya'ya yakalanırlar.

        Fırat, babasının adını yaşatmak için vakıf kurmaya karar verir. Ümran, avukatın geliş saatini bilerek yanlış söyler evde olan Dila'ya da ilaç verir. Ancak Elif son anda müdahale eder.

        Fırat ve Dila'yı avukatın karşısına geçirir. Ümran diken üzerindedir. Her şeyin ortaya çıkması an meselesidir. Fakat avukatın okuduğu vasiyet beklenilenden bambaşkadır.

        Cemil iki vasiyet hazırlatmıştır ve doğal yolla ölmesi durumunda onun açıklanmasını istemiştir. Okunan vasiyette Cemil, Fırat'ın baba olmasını ister ve bu son arzusudur.
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            Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sen olmasaydın belki de ağabeyimle Sude evleneceklerdi!"
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