2,5 aylık hamile olan Aleyna’nın hikayesi filmleri aratmadı! Eşini bulmak için yardım istedi! Esra Erol: “Bu kadar yükü nasıl taşımış...”

22 YAŞINDA BİYOLOJİK ANNESİNİ BULDU!

22 yaşında biyolojik annesini bulan Aleyna, "Kendi isteğimle 22 yaşımda annemi buldum. Bana 4 tane çocuğunu olduğunu söyledi. Bir iş adamı ile evli olduğu için maddi durumunun iyi olduğunu söyledi ve 'Ben seni aileme alamam 'dedi. Bana bir ev açtı, Volkan'la görüşmemem için telefon vermiyordu. Market alışverişi yapıp eve bırakıp gidiyordu. Hiçbir şekilde ilgilenmiyordu. Ben anne sevgisi istiyordum" ifadelerini kullandı.

EŞİ CANLI YAYINDA!

Aleyna'nın boşanmak istediği eşi Volkan Ordukaya da canlı yayına katıldı. Ordukaya çifti, canlı yayında yüzleşti.

İşte o anlar...