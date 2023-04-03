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    • 03.04.2023 19:28
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    • 03.04.2023 19:36
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    2,5 aylık hamile olan Aleyna’nın hikayesi filmleri aratmadı! Eşini bulmak için yardım istedi! Esra Erol: “Bu kadar yükü nasıl taşımış...”

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına konuk olan 23 yaşındaki Aleyna Ordukaya, resmi nikahlı eşi Volkan Ordukaya’nın 25 Mart’ta ortadan kaybolduğunu belirterek yardım istedi. 1 yaşındaki çocuğunun devlet korumasında olduğunu dile getiren Aleyna, hamileliğinde 2,5 ayı geride bıraktığını belirterek yaşadıklarını anlattı. Biyolojik annesini 22 yaşında bulan Aleyna, babasının madde bağımlısı olduğunu belirterek ailesinin arkasında durmadığını söyledi. Esra Erol, hikayesiyle filmleri aratmayan Aleyna için “Bu kadar yükü nasıl taşımış” ifadelerini kullandı. İşte Aleyna Ordukaya’nın yürek yakan hikayesi...

    takvim.com.tr
    2,5 aylık hamile olan Aleyna’nın hikayesi filmleri aratmadı!

    ATV'nin sevilen programı Esra Erol'a başvuran Aleyna Ordukaya, eşi Volkan Ordukaya'nın 25 Mart'ta ortadan kaybolduğunu belirterek yardım istedi.

    Aleyna, "Ben 2,5 aylık hamileyim. Eşim beni bir otel odasında bırakıp gitti. Bizim daha önce hiçbir şekilde yuvamız, evimiz olmadı. Kayınvalidemler sürekli bizi evden kovuyordu. Eşim gidip 3 gün sonra geri geliyordu. Dönünce 'Seni seviyorum, psikolojim bozuktu' diyordu. Ancak benim o 3 günde neler yaşadığımı umursamıyordu" dedi.

    OĞLU DEVLET KORUMASI ALTINDA!
    1 yaşında oğlu olduğunu dile getiren Aleyna, gözyaşlarına hakim olamayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisi devlet koruması altında, yurtta. Evim olmadığı için vermek zorunda kaldım.

        Maddi zorluklar dolayıyla oğlumu geri almak şartıyla verdim. Evlatlık vermelerini istemedim. Gerçekten çok yoruldum, ailem hiçbir şekilde bize sahip çıkmıyor"

        Ailesinden de bahseden Aleyna, biyolojik annesinin kendisini 1 yaşındayken terk ettiğini ve kimlikte babasının ikinci eşinin annesi olarak kaydedildiğini dile getirdi.

        22 YAŞINDA BİYOLOJİK ANNESİNİ BULDU!
        22 yaşında biyolojik annesini bulan Aleyna, "Kendi isteğimle 22 yaşımda annemi buldum. Bana 4 tane çocuğunu olduğunu söyledi. Bir iş adamı ile evli olduğu için maddi durumunun iyi olduğunu söyledi ve 'Ben seni aileme alamam 'dedi. Bana bir ev açtı, Volkan'la görüşmemem için telefon vermiyordu. Market alışverişi yapıp eve bırakıp gidiyordu. Hiçbir şekilde ilgilenmiyordu. Ben anne sevgisi istiyordum" ifadelerini kullandı.

        EŞİ CANLI YAYINDA!
        Aleyna'nın boşanmak istediği eşi Volkan Ordukaya da canlı yayına katıldı. Ordukaya çifti, canlı yayında yüzleşti.

        İşte o anlar...
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            Rabb’im tekerine taş değdirmesin
            Haberler Televizyon 2,5 aylık hamile olan Aleyna’nın hikayesi filmleri aratmadı! Eşini bulmak için yardım istedi! Esra Erol: “Bu kadar yükü nasıl taşımış...”
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