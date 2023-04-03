2,5 aylık hamile olan Aleyna’nın hikayesi filmleri aratmadı! Eşini bulmak için yardım istedi! Esra Erol: “Bu kadar yükü nasıl taşımış...”

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'a başvuran Aleyna Ordukaya, eşi Volkan Ordukaya'nın 25 Mart'ta ortadan kaybolduğunu belirterek yardım istedi.
Aleyna, "Ben 2,5 aylık hamileyim. Eşim beni bir otel odasında bırakıp gitti. Bizim daha önce hiçbir şekilde yuvamız, evimiz olmadı. Kayınvalidemler sürekli bizi evden kovuyordu. Eşim gidip 3 gün sonra geri geliyordu. Dönünce 'Seni seviyorum, psikolojim bozuktu' diyordu. Ancak benim o 3 günde neler yaşadığımı umursamıyordu" dedi.
OĞLU DEVLET KORUMASI ALTINDA!
1 yaşında oğlu olduğunu dile getiren Aleyna, gözyaşlarına hakim olamayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisi devlet koruması altında, yurtta. Evim olmadığı için vermek zorunda kaldım.