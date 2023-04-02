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    • 02.04.2023 18:38
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    • 02.04.2023 18:38
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Cezayir yeni bir ev aldı bize...”

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın merakla beklenen 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi sosyal medyada büyük ses getiren fragmana “Cezayir yeni bir ev aldı bize” sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Cezayir yeni bir ev aldı bize...”

    Kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir. Kurban, Tatavlalı'ya sert bir operasyon düzenler. Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar.

    Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir. Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur.

    Süheyla ve Ethem, çocuk sahibi olacağı üzere Ethem ailesiyle daha güvenli bir hayat yaşamaya karar verir. Bu konuyu Cezayir'e danışır ve ondan icazet ister.

        Tatavlalı, Cezayir'le yakınlaşan Sabit'in artık kendisine faydası olmayacağını anlar. Bu nedenle Tito'ya ailesiyle ilgili ısrarla öğrenmek istediği bilgiyi verir ve Tito'ya geçmişte ailesini öldüren kişinin Sabit olduğunu söyleyerek Sabit'i Tito'nun hedefine oturtur.

        Tito intikamını almak için Sabit'in oğlu Sait'i öldürmeye çalışırken karşısında ona engel olmaya çalışan hiç umulmadık birini bulur ve onu öldürür.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Cezayir yeni bir ev aldı bize...”
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