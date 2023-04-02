ATV'nin Başım Belada adlı dizisi için kötü haber! Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in yönetmenliğini yaptığı, yapımcılığını Baba'nn üstlendiği dizi Başım Belada 5. bölümüyle son kez ekrana gelecek. Peki Başım Belada final mi, bitti mi? Başım Belada neden final yaptı?
BAŞIM BELADA FİNAL Mİ, BİTTİ Mİ?
Başım Belada dizisi 5. bölümüyle final yapacak. Ekran macerasına erken veda eden dizinin reytinglerde istenilen başarıyı elde edemediği için bittiği konuşulanlar arasında.
BAŞIM BELADA KONUSU
Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Özel hayatı ise çalkantılıdır. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi onu çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapar ve Azam'ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir.
Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir. Azam büyük bir açmaza düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir. Nitekim babası kalbinden rahatsızdır.
Azam istifa ettiğini babasından nasıl saklayacaktır? Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir. Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır. Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir.