Başım Belada final mi, bitti mi? Başım Belada neden final yaptı?

Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir. Azam büyük bir açmaza düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir. Nitekim babası kalbinden rahatsızdır.

Azam istifa ettiğini babasından nasıl saklayacaktır? Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir. Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer ise maharetli bir hipnoz ustasıdır. Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna, biri bilgisayar hacklemek konusunda, ötekisi yakın dövüş konusunda olmak üzere, oldukça yeteneklidir.