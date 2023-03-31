Ateş Kuşları’na damga vuran sahne! Nizam Eyüboğlu canlı yayında! Gülayşe babasının Nizam olduğunu öğrenecek mi?

'Ateş Kuşları'nın 10. Bölümünde Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros ile kimsesiz çocuklara yardım edip onlarla beraber iftar yapmanın hayalini kurdu.
Gülayşe, Barbaros ve çocuklar hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda "Kayıp Var Aranıyor" programında Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar ve kayıplara karışan kızı Lara'yı anlatırken gördüler.
Nizam, kızına şu sözlerle seslendi: "Olanları gören bilen varsa... O vakit korkup sustuysa, şimdi konuşmanın tam vakti. Peygamber Efendimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demiş… Kızım, gözlerin aynı anneninki gibiydi."